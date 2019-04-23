سفارة الكويت في سيريلانكا تدعو رعاياها الى مغادرة البلاد فورا

دعت سفارة ​الكويت​ لدى ​سريلانكا​، الرعايا الكويتيين الموجودين حاليا في سريلانكا، مغادرتها فورا.

وطالبت السفارة في بيان لها "المواطنين أو الذين يرغبون بزيارة سريلانكا إلى تأجيل زيارتهم حتى تستقر الأوضاع هناك".

وأوضحت السفارة على "أن دعوتها تأتي في إطار حرصها على أمن وسلامة المواطنين الكويتيين، وضمان عدم تعرضهم لأي مكروه".

وأكدت "استعدادها لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها من المواطنين الكويتيين، داعية إياهم إلى الاتصال بها على هواتف الطوارئ، في حال الحاجة إلى المساعدة".