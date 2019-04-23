بلدية جبيل أطلقت نشاطا بيئيا سياحيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

نظمت ​بلدية جبيل​-بيبلوس بالتعاون مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ واللجنة الثقافية الاجتماعية في البلدية نشاطاً رياضيا سياحيا بيئيا بعنوان "صحتك بالمشي"، ضمن مشروع آليات الاستقرار الاجتماعي المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، وبرعاية مؤسسة بنك التعمير الألماني KFW، وجمعيّة "دوائر" والوكالة الأمانية للتعاون الدولي.

وشارك في هذا النشاط رئيس وأعضاء بلدية جبيل، مدراء مدارس جبيل الرسمية الأولى والثانية والرابعة في جبيل، رؤساء واعضاء الجمعيات المنظمة ، جمعيات بيئية، مخاتير المدينة والأهالي.

وفي كلمة له، شكر رئيس بلدية جبيل ​وسام زعرور​ شكر الجمعيات المنظمة، معتبراً أن "هذا النشاط هو شبه شامل، اذ ان رياضة المشي لاطالما كانت ميزة في جبيل وخصوصا في ايام الربيع والصيف"، لافتاً إلى أنه "سياحيًا، سنخرّج اليوم مجموعة من المرشدين المحليين والمرافقين السياحيين في ​مدينة جبيل​، أما بيئيّاً، سنوزع جوائزا للمدارس الرسمية الفائزة في مسابقة أفضل شكل فني مصنوع من ​النفايات​ القابلة لاعادة التدوير، اضافة الى وجود اكشاك في المدينة لجمعيات بيئية تشرح لنا عن أهمية المحافظة على الطبيعة".

وشرح زعرور عن دور البلدية في رعاية كلّ النشاطات التي تهتم بالبيئة "وخصوصاً أن المدينة بدأت منذ سنوات بتطبيق الفرز من المصدر كما ومنعت البلدية التجار من استعمال أكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس بيئية".

وبعد توزيع الشهادات على المرشدين، تم اعلان نتائج المسابقة المدرسية وفازت مدرسة جبيل الثانية بالمرتبة الأولى وجبيل الرابعة بالمرتبة الثانية وحازت جبيل الأولى على المرتبة الثالثة وتسلم الكؤوس كل من مدراء المدارس، السيد داني زغيب والسيدة هويدا روكز والسيدة حلا ميخائيل. ثم انطلق الجميع مشياً باتجاه السوق مرورا بالميناء وصولا الى القلعة حيث كان في انظراهم عند كلّ محطة جمعيات بيئية ومنظمات غير حكومية.