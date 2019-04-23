السفير التركي في لبنان زار منطقة العرقوب

زار السفير التركي في ​لبنان​ هاكان تشاكيل، يرافقه مدير "التيكا" في ​تركيا​ سرحات كجكورت، والملحق العسكري في السفارة بيرام بويان، ومدير المعهد التركي "يونس إيدي" ابراهيم شوركان، منطقة العرقوب، حيث كانت محطتهم الأولى في مقر ​اتحاد بلديات العرقوب​ في ​الهبارية​، وكان في استقبالهم رئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس ​بلدية شبعا​ ​محمد صعب​ وأعضاء الإتحاد ومخاتير وفعاليات.

بعدها، جال السفير تشاكيل والوفد المرافق ورؤساء بلديات العرقوب على قرى الفرديس والهبارية وكفرحمام و​راشيا الفخار​ و​الماري​ و​كفرشوبا​ وشبعا، وعدد من المعالم الأساسية في هذه البلدات، حيث اطلع على حاجات هذه القرى الإنمائية والتنموية واستمع الى شرح مفصل من رؤساء البلديات حول الأولويات من بنى تحتية وغيرها، والمعاناة التي مرت بها منطقة العرقوب لا سيما جراء الإحتلال الإسرائيلي وغياب الدولة على مدى عقود.

وأكد تشاكيل العلاقة المتينة بين لبنان وتركيا وعلاقة الأخوة بين الشعبين وأنه كسفير لبلاده لن يألوا جهدا في سبيل تقديم ما أمكن من خدمات انمائية لهذه المنطقة، واعدا بـ"دراسة عدد من المشاريع التنموية لهذه المنطقة من بينها انشاء معمل فرز للنفايات و​شاحنات​ للنفايات وامكانية تقديم منح للدراسة الجامعية في تركيا".