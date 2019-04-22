صورة متولي على “أنستغرام” تسعد جماهير الرجاء.. هل تمت الصفقة؟ – صورة

نشردنشر محسن متولي، اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وواحد من أبرز النجوم الذين تألقوا في الفريق في السنوات الأخيرة صورة أثارت الكثير من الجدل بين عشاق النادي، وأكدت الشائعات التي تحوم حول اقتراب عودته لقلعة “النسر الأخضر”.

ووضع متولي صورة له بقميص فريقه السابق على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” أنستغرام”، في إشارة إلى قرب عودته، ما أثار سيلا من التعليقات، وتم مشاركتها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويضع جواد الزيات، رئيس الرجاء، إسم متولي في قائمة الأسماء التي يود انتدابها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلا انتهاء عقده مع فريقه القطري السابق، فيما ربط العديد من المتتبعين هذه الصورة بتوصله لاتفاق نهائي مع النادي.

إليكم صورة متولي التي نشرها على أنستغرام: