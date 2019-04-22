الأساتذة: “الحكومة لم تعد تنفع معها الشارة الحمراء..مقبلون على أشكال تصعيدية تتجاوز السنة البيضاء”-فيديو

خرج المئات من الأساتذة المتعاقدين وأساتذة الزنزانة 9، إضافة إلى “التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات”، في مسيرة احتجاجية بشوارع الرباط، اليوم الاثنين، إحتجاجا على ما وصفوه “بالظلم والحيف”، الذي يمارس عليهم من طرف الوزارة المعنية والحكومة.

وقالت إحدى الأستاذات، المشاركات في المسيرة الوطنية، اليوم الاثنين، في حديثها مع “اليوم 24″،” إن الوزارة مارست علينا الحيف منذ سنة 2013″.

وأضافت: “مطالبنا مشروعة وسهلة التطبيق؛ نطالب فقط بترقية إستثنائية بأثر رجعي، إضافة إلى إستنكارنا لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة”.

وأكدت أن “احتجاجنا السلمي متواصل..طالبنا بحقنا ونحن ندرس بالأقسام، فضلا عن وضعنا لشارة الحمراء، لكن الوزارة مصرة على رفض إيجاد حلول لمطالبنا، لهذا قررنا التصعيد”.

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بالمقابل، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية لموظفي وزارة التربية الوطنية، في حديثه مع “اليوم 24” إن “الظلم والقهر لا يمكن أن يستمر، نحن مقبلون على أشكال تصعيدية ليس فقط ستشكل سنة بيضاء بل أخطر من ذلك”، بحسب تعبيره.

ويشار إلى أن هذه المسيرة الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة اليوم الإثنين، تأتي ضمن “الإنزال الوطني”، المقرر بالرباط لمدة 3 أيام، يتضمن إعتصاما ليليا ومسيرة إحتجاجية، ودعت إليه التنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان سابق، بتنسيق مع التنسيقية “الوطنية لأساتذة الزنزانة 9” والتنسيقية “الوطنية لحاملي الشهادات”.