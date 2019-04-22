تشيلسي يسقط بكمين التعادل أمام بيرنلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق تشيلسي بكمين التعادل في مباراته البيتية أمام بيرنلي بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين نغولو كانتي وغونزالو هيغوين، وفي المقابل سجل هدفي بيرنلي اللاعبين جيف هيندريك وآشلي بارنس.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 67 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد بيرنلي 40 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

هدد تشيلسي مرمى ضيفه منذ البداية، فنفذ هازارد ركلة ركنية ارتدت من الدفاع إليه، ليسددها قوية تصدى لها الحارس توم هيتون قبل أن يشتتها الدفاع في الدقيقة الثالثة، ثم مرر هازارد كرة إلى هيغوين الذي أسقطها من فوق هيتون لكن المدافع مي أبعدها قبل أن تجتاز خط المرمى في الدقيقة السابعة.

وعلى عكس مجريات اللقاء، افتتح بيرنلي التسجيل في الدقيقة الثامنة، عندما أبعد دفاع تشيلسي ركلة ركنية لتصل إلى هندريك الذي سددها مباشرة على يسار الحارس كيبا أريزابالاجا، وبعد أربع دقائق، تمكن تشيلسي من تحقيق التعادل عندما تخلص هازارد من رقيبه بطريقة استعراضية في الناحية اليسرى، قبل أن يضع الكرة أمام كانتي الذي دكها في الشباك.

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وتقدم تشيلسي بالنتيجة في الدقيقة 14، عندما مرر أزبيليكويتا الكرة بطريقة ماكرة إلى هيغوين الذي سدد بيمناه في بطن العارضة قبل أن تكمل الكرة طريقها داخل المرمى، وجرب لوفتوس-تشيك حظه بتسديدة من 20 يارده مرت فوق العارضة، لينجح بعدها بيرنلي في معادلة النتيجة بالدقيقة 24، عن طريق كرة ثابتة أرسلها وود برأسه إلى زميله الخالي من الرقابة بارنز، فما كان من الأخير إلا أن يكملها في الشباك من مسافة قصيرة.

ووصلت الكرة إلى هيغوين على حدود منطقة الجزاء ليسدد بجانب المرمى في الدقيقة 30، وقبل نهاية الشوط الأول، أرغمت الإصابة هودسون-أودوي على الخروج من الملعب ليدخل مكانه بدرو رودريغيز.

وتواصلت مصائب تشيلسي بعدما تعرض كانتي للإصابة أيضا، فدخل مكانه ماتيو كوفاسيتش قبل بداية الشوط الثاني الذي انطلق مسلسل فرصه في الدقيقة 51 عندما أثمرت لعبة مشتركة بين هازارد وبدرو عن وصول الكرة إلى هيغوين لكن الحارس هيتون تدارك الموقف.

ومرت الدقائق التالية هادئة إلى أن أربكت تسديدة أزبيليكويتا منطقة جزاء بيرنلي قبل أن يعود المدافعون لتشتيت الكرة في الدقيقة 67، ودخل الفرنسي أوليفييه جيرو إلى تشكيلة تشيلسي بدلا من هيغوين، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأزرق.

وأرسل كوفاسيتش كرة مميزة إلى لوفتوس تشيك الذي حاول وضعها أمام جيرو، لكن المهاجم الفرنسي فشل في الوصول إليها قبل أن يبعدها الدفاع بالدقيقة 82، وتوترت الأجواء بين الفريقين في الوقت بدل الضائع، ما أدى إلى قيام الحكم بطرد ساري.