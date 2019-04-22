ارتفاع كبير بنسبة جرائم القتل في المكسيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت جرائم القتل في المكسيك، بنسبة 9.7% في الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، إذ سجّلت السلطات 8493 جريمة قتل في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهي النسبة الأعلى من الجريمة عن الفترة نفسها، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الإثنين، إنه يريد تقليل العنف من خلال برامج اجتماعية وقوة شرطة عسكرية جديدة تُعرَف باسم الحرس الوطني، مضيفا أنه يمكن البدء في الشعور بالتأثير خلال 6 أشهر.
وذكر أوبرادور أن المكسيك "تبدأ في الاستقرار، لذا لن يستمر العنف في النمو بالمعدل نفسه"، لكنه أوضح أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت".
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