شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد إنهاء إعفاءات النفط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إيران من أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي؛ رداً على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لمجموعة صغيرة من الصحفيين: “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من أن السعودية والإمارات ستلتزمان بتعهداتهما لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول الثماني، التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية”، بحسب “رويترز”.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لدراسة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عقب إنهاء الإعفاءات.
وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون الآن سبل منع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية القائمة.
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