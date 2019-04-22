الارشيف / اخبار العالم

واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد إنهاء إعفاءات النفط

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد إنهاء إعفاءات النفط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إيران من أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي؛ رداً على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني.

Advertisements

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لمجموعة صغيرة من الصحفيين: “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من أن والإمارات ستلتزمان بتعهداتهما لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول الثماني، التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية”، بحسب “رويترز”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لدراسة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عقب إنهاء الإعفاءات.

وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون الآن سبل منع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية القائمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد إنهاء إعفاءات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا