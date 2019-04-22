شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية فرز وتجميع الأصوات للاستفتاء تعديل الدستور المصري والان نبدء بالتفاصيل
وباشر القضاة المشرفون على الاستفتاء فتح صناديق الاقتراع لبدء عملية فرز وتجميع الأصوات بمقار اللجان الفرعية البالغ عددها 13 ألفًا و919 لجنة فرعية، تمهيدًا لإرسال نتائجها إلى اللجنة العامة، وذلك بحضور المتابعين من منظمات المجتمعي المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
يذكر أن عملية الاستفتاء على تعديل الدستور المصري جرت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذا الاستفتاء 61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.
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