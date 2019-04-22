إيران وباكستان تتفقان على تأسيس قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب

طهران ـ وكالات: أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن الجمهورية الإسلامية وباكستان اتفقتا على تأسيس قوة تدخل سريع مشتركة لمكافحة الإرهاب.

جاء الإعلان عن تأسيس القوة بعد لقاء جمع روحاني برئيس الوزراء باكستاني عمران خان الذي يقوم حاليا بزيارة إلى إيران. ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين. وهذه هي أول زيارة يقوم بها خان إلى إيران منذ توليه منصبه.

كان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي طالب إيران مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية التي يُعتقد أنها تقف وراء مقتل 14جنديا باكستانيا الأسبوع الماضي، والتي يُشتبه في أنها تتمركز على الأراضي الإيرانية.وقال قريشي إن باكستان قررت إقامة سياج بطول 950 كيلومترا على حدودها مع إيران، كخطوة باتجاه تعزيز الأمن على الحدود.وقال قريشي إن رئيس الوزراء “سيجري مناقشات مفصلة في إيران للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث”.

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