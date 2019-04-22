واشنطن تهنئ زيلينسكي بفوزه برئاسة أوكرانيا

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، الممثل فولوديمير زيلينسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وكررت "دعمها القوي لسيادة ووحدة الأراضي" الأوكرانية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان، إن انتخابات الأحد هي "انعكاس لديموقراطية نشطة بعد خمس سنوات من العدوان الروسي".



واعتبرت أن الانتخابات جرت في أجواء "سلام وانفتاح"، وأن نتائجها "عكست إرادة الشعب".

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وتابعت أورتاجوس قائلة: "نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب فولودومير زيلينسكي توصلا إلى تحقيق الهدف المشترك للبلدين، المتمثل بقيام أوكرانيا آمنة، مزدهرة، ديموقراطية وحرة".





وكان الممثل زيلينسكي حقق فوزا ساحقا على خصمه الرئيس بترو بوروشنكو حاصدا أكثر من 73% من الأصوات.