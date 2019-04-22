السيسي يتلقى رسالة من "البرهان" ويؤكد دعم مصر غير المشروط للسودان

لقاهرة- مصراوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "أبو بكر" سلم الرئيس رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حيث تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.

وأضاف راضي أن الرسالة تضمنت "الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة،...