الصحة تشترط كارت تحليل "100 مليون صحة" مسوغًا للتعيين

كتب - أحمد جمعة

قررت مديرية الشؤون الصحة بالجيزة، إلزام الصيادلة المكلفين بالجيزة، بتقديم كارت إجراء تحليل "100 مليون صحة"، للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، ضمن المسوغات المطلوبة لاستلام التكليف بالوحدات الطبية والمستشفيات بالمديرية.

وأعلنت المديرية، توفير نقطة مسح ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، لإجراء التحليل لمن لم يستخرج الكارت بعد.

وشملت المسوغات التي طلبتها المديرية من الصيادلة: كارت حملة 100 مليون صحة، شهاده التخرج، ترخيص مزاولة المهنة، شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد للذكور، فيش وتشبيه، استمارة...