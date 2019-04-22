كتب محمد عبد العظيم انتفض عمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر فى وجه ممارسات الحكومة القطرية وتنظيم الحمدين، وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان وعدم تقاضى الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وغياب الرعاية الصحية. تعليقات القراء

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كانت هذه تفاصيل خبر انتفاضة عمالية فى قطر بسبب الرواتب.. ومغردون: بتصرف فلوسها على الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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