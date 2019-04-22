"الشركة تمشي فورًا".. كامل الوزير يغضب بسبب دورات مياه الجيزة - فيديو

كتب- محمود مصطفى:
تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ظهر الاثنين، محطة سكك حديد الجيزة؛ للاطمئنان على سير العمل بها، ومتابعة انتظام حركة القطارات.
ولاحظ كامل الوزير، انبعاث روائح كريهة من دورات المياه الخاصة بالمحطة، وقال للمسئولين عنها: "إنتوا كلكوا بتعملوا إيه؟ المفروض كلكوا تاخدوا جزا دلوقتي".وتابع وزير النقل: "إيه ذنب الناس تشم الريحة دي، هي دورات المياه اتعملت علشان نريحهم، ولا علشان نقرفهم؟ ووجه بغلقها، لإعادة تأهيلها مرة أخرى".
وأصدر كامل الوزير تعليماته بإنهاء عمل الشركة المسئولة عن صيانة دورات المياه...
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