باسيل طلب من وكيله القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة بحق ريفي

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ أنه"اثر المؤتمر الصحفي للوزير السابق ​اشرف ريفي​ الذي كرر بموجبه أخباراً كاذبة بعدصدور حكم أدانه لانه لم يقدم اي دليل على اتهامه لرئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية جبران باسيل ب​الفساد​ و تقاعس عن الحضور أمام المحكمة لعدم امتلاكه أي دليل أو مستند، طلب باسيل من وكيله القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة بحق ريفي بعد تكراره للجرائم ذاتها بهدف الإضرار بسمعة الوزير وسنؤكد للرأي العام مجددا، وعبر ​المؤسسات الدستورية​ عدم مصداقية ريفي واعتماده دائماً اساليب الافتراء والكذب في محاولة منه لتعويم نفسه بحثاً عن شعبية يفتقدها".

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