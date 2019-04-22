السراج: اتصال ترامب بحفتر قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

حذر رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج من أن "الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر قد تكون له تداعيات سلبية على أسعار النفط"، معرباً عن مخاوفه بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن "حكومة الوفاق لم تتلق أي تأكيدات من إدارة ترامب على تغيير نهجها السابق، لكن استمرار النزاع سيكون له تأثير سلبي على أسعار النفط في العالم، موضحا أن أسعار النفط ترتفع دائما حين تشهد دول مصدرة له اضطرابات، كما يجري حاليا في ليبيا"، مؤكداً "دعمه المبدئي لإطلاق حوار سياسي في البلاد والعودة إلى تنظيم الملتقى الوطني الجامع، لكن دون أن يشمل ذلك حفتر" واستبعد "بدء أي مفاوضات سياسية ما لم توقف قوات حفتر تقدمها نحو العاصمة".
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