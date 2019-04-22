المسماري: قوات الاحتياط التابعة للجيش الوطني تستعد لفتح جبهات جديدة بطرابلس

لفت الناطق باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​ إلى أن "قوات الاحتياط التابعة للجيش الوطني تستعد لفتح جبهات جديدة في ​طرابلس​"، مؤكداً "اننا سنستخدم قوات المشاة والمدرعات في المعارك القادمة"، موضحاً أن "الحرص على حماية المدنيين السبب في إبطاء العمليات".

وفي مؤتمر صحفي له، أشار المسماري إلى أنه "لدينا معلومات بنقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراته"، مؤكداً "اننا سنحارب الإرهابيين في أي منطقة داخل ​ليبيا​ وعليهم البحث عن مكان آخر"، لافتاً إلى أن "الميليشيات لديها فريق عمل إليكتروني لتشويه صورة الجيش".