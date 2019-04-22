الجيش الإسرائيلي: التقارير المتعلقة بعثور الروس على جثة كوهين وأخذها غير صحيحة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي تقدم في تحديد مكان جثة الجاسوس إيلي كوهين والتقارير المتعلقة بأن الروس عثروا على الجثة وأخذوها غير صحيحة".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت الاربعاء الماضي عن نفيها للأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول نقل روسيا لرفات عميل الموساد الإسرائيلي، إيلي كوهين، من سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ننفي بشدة مزاعم عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ممثلين عن روسيا زعموا نقل رفات عميل الموساد إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965، من سوريا".
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