الجيش الإسرائيلي: التقارير المتعلقة بعثور الروس على جثة كوهين وأخذها غير صحيحة

أكد المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أنه "لا يوجد أي تقدم في تحديد مكان جثة الجاسوس إيلي كوهين والتقارير المتعلقة بأن الروس عثروا على الجثة وأخذوها غير صحيحة".

وكانت ​وزارة الخارجية الروسية​ قد أعلنت الاربعاء الماضي عن نفيها للأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول نقل ​روسيا​ لرفات عميل ​الموساد​ الإسرائيلي، إيلي كوهين، من ​سوريا​.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ننفي بشدة مزاعم عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ممثلين عن روسيا زعموا نقل رفات عميل الموساد إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965، من سوريا".