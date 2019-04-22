أفادت صحيفة "Daily Mirror" البريطانية بأن "شرطة سريلانكا تمكنت في إطار التحقيق بملابسات انفجارات أمس من تحديد هوية أحد الانتحاريين"، موضحةً أن "الحديث يدور عن شخص يدعى إنسان سيلاوان الذي كان يملك مصنعا في ضواحي العاصمة كولومبو ونظم سيلاوان تفجيرا في فندق شانغريلا في المدينة.
يذكر أن 8 انفجارات استهدفت يوم أمس ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى الى سقوط 290 قتيلا و500 جريح، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري.
جددت فرض حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا.
كما حجبت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد لمدة يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة بريطانية: أحد المتهمين باعتداءات سريلانكا يملك مصنعا بضواحي كولومبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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