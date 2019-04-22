صحيفة بريطانية: أحد المتهمين باعتداءات سريلانكا يملك مصنعا بضواحي كولومبو

أفادت صحيفة "Daily Mirror" البريطانية بأن "شرطة ​سريلانكا​ تمكنت في إطار التحقيق بملابسات انفجارات أمس من تحديد هوية أحد الانتحاريين"، موضحةً أن "الحديث يدور عن شخص يدعى إنسان سيلاوان الذي كان يملك مصنعا في ضواحي العاصمة ​كولومبو​ ونظم سيلاوان تفجيرا في فندق شانغريلا في المدينة.

يذكر أن 8 انفجارات استهدفت يوم أمس ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى الى سقوط 290 قتيلا و500 جريح، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري.

جددت فرض ​حظر التجول​ من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا.

كما حجبت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد لمدة يومين.