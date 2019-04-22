السيسي: مستعدون لتقديم كل الدعم للسودان لتجاوز المرحلة الانتقالية

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال استقباله رئيس جهاز الأمن والمخابرات ​السودان​ي الفريق أول أبو بكر دمبلاب "استعداد مصر الكامل لتقديم كل الدعم للسودان لتجاوز المرحلة الانتقالية".

وفي الـ11 من نيسان الحالي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.