مسؤول أميركي: واشنطن ستبحث الآن سبل منع ايران من محاولة تفادي العقوبات النفطية

أكد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" للانباء أن "أي تحرك ​ايران​ي لاغلاق ​مضيق هرمز​ ردا على انهاء الاعفاءات غير مقبول"، مشيراً إلى أن "​واشنطن​ ستبحث الآن سبل منع ايران من محاولة تفادي العقوبات النفطية".

فيما اعتبرت ​وزارة الخارجية الايرانية​ أن "العقوبات الاميركية غير قانونية ولا نعيرها أي أهمية"، مشيرةً إلى أن "الاثار السلبية العملية للعقوبات الاميركية ستزيد مع قرار واشنطن وقف الاعفاءات".

وفي بيان لها، أكدت الخارجية الايرانية أن "التواصل مستمر مع المؤسسات المعنية الداخلية والعديد من الشركات الاجنبية والاوروبية والدولية"، مشيرةً إلى أنه "سيتم اطلاع المسؤولين على نتائج المشاروات لاتخاذ القرار المناسب على أن يعلن في حينه".

وكان ​البيت الأبيض​ أعلن أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على ​إيران​ إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن واشنطن و​أبو ظبي​ و​الرياض​ اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن ​الولايات المتحدة​ وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.