مسؤول إيراني حذر من المربع الدموي المتمثل بترامب وبومبيو وبولتون ونتانياهو

حذر رئيس لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية في ​البرلمان الايراني​ حشمت الله فلاحت بيشه من المربع الدموي المتمثل بالرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ووزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ ومستشار الامن القومي الاميركي ​جون بولتون​ وؤئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، ومحاولته لإثارة الحروب". ودان "اجراء ​الادارة الاميركية​ في إدراج حرس ​الثورة الاسلامية​ على قائمة المنظمات الارهابية"، محذراً من "المحاولات الاميركية لإثارة الحروب وزعزعة الاستقرار ​العالم​ي والاقليمي". وحذر فلاحت بيشة نظراءه في دول العالم من "خطر توريط البشرية في ازمة عالمية جديدة ومعقدة وفرض حرب عالمية شاملة بأبعاد اوسع من الحربين العالميتين الاولى والثانية" وذلك من قبل المربع الدموي المثير للحروب وقد نجح هؤلاء لحد الآن ومن خلال الخروج من المعاهدات او اضعافها، ان يوقفوا وتيرة بناء الاستقرار في العالم، وتتمثل خطوتهم اللاحقة في فرض طروف الحرب والتوتر في المناطق المتأزمة".

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