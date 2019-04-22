نائب وزير خارجية روسيا: منفتحون للحوار على الجميع في تقاسم الآراء حول القضايا الدولية

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين "أننا منفتحون للحوار مع كل من يرغب في تقاسم الآراء حول القضايا الدولية".
وفي حديث لقناة "روسيا اليوم"، أوضح فومين ان "مؤتمر موسكو للأمن الدولي سيناقش الأمن الإقليمي والدولي والمنظومات المضادة للصواريخ "، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة تضغط على حلفائها والناتو ودول غربية لمنعها من المشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي".
واعتبر ان "خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ خطوة ثانية في مسار تدمير منظومات الأمن الإقليمي"، مشدداً على أن "شركاؤنا الأوروبيون يدركون أن الإستمرار في عسكرة الدول المجاورة لروسيا سيؤدي الى تصعيد سباق التسلح".
ومن جهة اخرى، أوضح أن "علاقاتنا مع تركيا ترتقي الى الأفضل في مجالات السياسة والاقتصاد والتعاون العسكري التقني".
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