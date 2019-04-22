أفادت مصادر قريبة من "​حزب الله​" لقناة الـ"OTV" بأن "الامور بشان الازمة الاقتصادية لم تتبلور بعد بشكل كامل"، مشددةً على "ضرورة عدم المس بأجور الموظفين الفقراء وبالتقديمات الاجتماعية ولا لفرض ضريبة اضافية على ​البنزين​ ولا زيادة الضريبة على ​القيمة المضافة​ ولضرورة استعادة الاموال المنهوبة في الفترة السابقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من حزب الله لـOTV: لا للمس بأجور الموظفين الفقراء وبالتقديمات الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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