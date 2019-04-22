لفتت مصادر "التيار الوطني الحر" لقناة الـ"OTV" إلى أنه "لدينا رؤيتنا وأفكارنا بشان الازمة الاقتصادية ونحن حاضرون للتفاهم وهناك اقتراحات جيدة ولكن تبقى غير كافية والمطلوب إصلاحات حقيقية وبنيوية من دون الوصول إلى مزيد من الركود"، مشيرةً إلى أن "الهدف هو الوصول إلى خفض العجر بنسبة 3 في المئة وهناك سلسلة من الاجاراءات التي من الممكن اتخاذها".
وأشارت إلى أنه "قد لا نجد أنفسنا مضطرين للوصول إلى هذا الحد والمقصود هناك ليس الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـOTV: المطلوب إصلاحات حقيقية من دون الوصول لمزيد من الركود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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