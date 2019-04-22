أوضحت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة الـ"OTV" أن "الاجتماع المالي الاول طرحت فيه كل الاحتمالات والحريري ينتظر أن تحدد الجهات السياسية إذا لم تكن جاهزة للرد قد لا يعقد الاجتماع غدا وكل الامور رهن ​الاتصالات​"، مشيرةً إلى أن "كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يوم أمس من ​بكركي​ واضح بأن الوقت ليس لصالحنا و"معة حق بهذه القضية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للـOTV: الرئيس عون محق بأن الوقت ليس لصالحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.