رعد: لا نملك حتى الآن رؤية وطنية لما نريده في لبنان

لفت رئيس كتلة "الوفاء للقماومة" النائب ​محمد رعد​ خلال احتفال بلدية ​مدينة النبطية​ ولجنة الصباح الوطنية بالتعاون مع لجنة التنسيق بين الأندية والجمعيات في النبطية، باطلاق كتاب "ريادة جبل عامل في البحوث العلمية و​العلوم​ التجريبية من القرن السابع ميلادي حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين" إلى أنه "ينتابني خجل وأنا أقف في النبطية مكرما مخترع ​الكهرباء​، وما زالت الكهرباء غير متوفرة بالشكل المطلوب واسمحوا لي في هذا اللقاء الحميم أن أعرب عن تقديري ومحبتي لكل الناشطين في لجنة الصباح الوطنية الذين يأخذون على عاتقهم هذا الملف بمسؤولية، ويتيحون لنا فرصة اللقاء بكم والتواصل معكم لنتنفس معا مناخ عبقرية نستشعرها بكل اركان بلادنا ونشم عبقها من خلال نتاج ما قدمه عباقرة الأمة".

وتوجه إلى الحضور بالقول: "اليوم أنتم الرقم الصعب في المعادلة الإقليمية وأكاد أقول أنتم جزء من الرقم الصعب في المعادلة الدولية، وحقكم أن تسألو عن بعض أوضاعنا الداخلية، نحن اليوم نعالج أزمة إقتصادية والكل اعترف بشراستها، وهذا الإعتراف هو المدخل من أجل أن نتشارك جميعا كقوى سياسية وكشركاء في السلطة من أجل التخفيف من بلوى هذه المعضلة الإقتصادية الضاغطة، لم نسأل عن أسبابها لأننا نعرف أسبابها، لكن الأن ونحن نحضر للموازنة، المطلوب التخفيض في العجز وفي الإنفاق غير المجدي، ووقف الهدر والحؤول دون إتساع مزاريب ​الفساد​، ونحن في هذه المرحلة لن نستطيع الإغلاق الكامل لمسارب الفساد في بلدنا، فعلى حساب من نخفض، ونحن أعلنا بوضوح أن أي تخفيض يطال ذوي الدخل المحدود، نحن لن نعمل به، والتخفيض يجب أن يساهم فيه كل القادرين في مجتمعنا، والإصلاح النقدي والإقتصادي يجب أن يكون للمصارف حصة كبيرة في الأداء، من أجل أن ننجح في الإنقاذ المرحلي، أيضا المعالجة الإستراتيجية الدائمة تحتاج إلى رؤية وللأسف حتى الأن لا نملك رؤية وطنية لما نريده في ​لبنان​، لا على المستوى الإقتصادي ولا على أي مستوى، نحن نملك إستراتيجية على مستوى من يريد أن يسبق الآخرين إلى السلطة".