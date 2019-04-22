الشيخ قبلان استنكر الاعتداءات الارهابية في سيرلانكا واستقبل الربيعة

استنكر رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ الاعتداءات الارهابية في سيرلانكا، معتبراً أن "هذه الأعمال الوحشية تؤكد من جديد أن الجماعات الارهابية فئة مجرمة خرجت عن القيم الانسانية وانحرفت عن تعاليم الاديان، وهي تعبّر عن منتهى الوحشية بارتكابها مجازر دموية تحصد من خلالها الابرياء المدنيين اشباعاً لغريزتها الاجرامية التي جعلت منها عدواً للانسانية جمعاء، مما يحتم ان تتضامن الدول والشعوب في ​مكافحة الارهاب​ ".

كما عزى قبلان حكومة سيرلانكا وشعبها وذوي الضحايا، سائلاً المولى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

من جهة ثانية، استقبل قبلان المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، يرافقه السفير السعودي وليد البخاري والوفد المرافق، بحضور نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب وامين عام المجلس نزيه جمول، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين لبنان و​السعودية​ واطلع الربيعة الشيخ قبلان على المهمات التي يقوم بها في لبنان، وقدم له درعًا تكريمياً .

ورحب قبلان بالوفد السعودي بين اشقائه، متمنياً له التوفيق في مهامه الانسانية التي تخدم الانسان بمنأى عن انتمائه، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لاعادة ​النازحين السوريين​ الى ​سوريا​ وتسهيل هذه العودة في اقرب وقت ممكن ولاسيما ان لبنان يتحمل اعباء كبيرة جراء هذا النزوح.