لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له إلى أنه "صحيح أنّ هناك تفشفًا ولكن هذا لا يعني أنّه لن يكون هناك أموال في البلد والمهم الآن هو تطبيق مشاريع "سيدر"، مشيراً إلى "انني لن أجيب على كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، كل فريق يحاول أن ينسب الإنجازات له أنا لا يهمني ذلك بل النتيجة والخميس نكون جاهزين إن شاء لله".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: لن أجيب على كلام الرئيس عون وكل فريق يحاول أن ينسب الإنجازات له وأنا لا يهمني إلا النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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