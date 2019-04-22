بطيش: نتطلع لاصلاحات جذرية التب لن تطال الطبقات المحدودة الدخل

علق وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ على ما ورد في إحدى الصحف الكويتية عن الاقتصاد في البلاد، قائلا: "استغرب هذا الكلام وهذا نوع من التخويف والتهويل ونوع من الابتزاز"، مشيراً إلى أن "المسؤولين في ​لبنان​ بفتشون على الحلول وهي موجودة وأنا متفائل والجميع يتحمل مسولياته ولدينا الامكانيات المطلوبة للخروج من هذه الازمة وكفانا تخويف الناس".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بطيش إلى أن "كل ما يقال يأتي في اطار التهويل على البلد ونوع من الاعتداء"، مؤكداً أن "الاستقرار الاقتصادي هدفنا واستقرار العملة وبمطلق الحالات لا مصلحة للبلد بالمس باستقرار العملة الوطنية ونتطلع لاصلاحات جذرية ولن تطال الطبقات المحدودة الدخل".