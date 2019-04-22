لقاء الأحزاب في طرابلس شدد على أهمية وضرورة وقف الهدر والفساد

دعا لقاء الاحزاب والقوى الوطنية في ​طرابلس​ على ضرورة وأهمية اعتماد معيار واحد في التعامل مستمد من القوانين والأنظمة والابتعاد عن التعامل بمعايير مزدوجة مخالفة لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وبعد اجتماعه الدوري في مكتب منفذية ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ في الجميزات، شدد على أهمية وضرورة وقف الهدر و​الفساد​ والمساعدات للجمعيات الوهمية ووقف رواتب من يأتي في بداية كل شهر دون ان يقوم باي عمل وليس تخفيض رواتب ​القطاع العام​ أو السعي لتقليصه.

كما حذر من مغبة العودة إلى استنفارالعصبيات والغرائز الطائفية والمذهبية والعنصرية في محاولة لحماية البعض وتكريس مقولة الخطوط الحمر التي تمنع تحقيق العدالة وتغطي الفساد ونهب المال العام في مرحلة تتطلب المزيد من التضامن وتعزيز الوحدة الوطنية لتجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد.

وشدد على أهمية وضرورة الإسراع بالتواصل مع ​سوريا​ لإيجاد حل لمعضلة ​النازحين​ يؤمن عودتهم الى بيوتهم وقراهم، وكذلك استعادة العلاقات المميزة بين البلدين التي نص عليها ​اتفاق الطائف​ الذي تحول إلى دستور للبلاد.

كما حذر من "السعي الأميركي- الصهيوني – الرجعي لاعادة لتوسيع رقعة الفوضى وتهديد الاستقرار في العديد من العالم العربي بهدف تمرير صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية".