ادغار طرابلسي لباسيل: كلما افتروا عليك كلما احترمناك

توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادغار طرابلسي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بالقول: "كلما افتروا عليك، كلما احترمناك".

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