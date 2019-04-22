أكدت مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" لقناة الـ"OTV" "رفض المس برواتب الموظفين في ​القطاع العام​ ولدينا أسئلة سنطرحها وهنام مصادر أخرى للتمويل وهناك بنود تحتاج إلى مزيد من ​النقاش​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي الاشتراكي لـOTV: نرفض المس برواتب الموظفين بالقطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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