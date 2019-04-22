الخارجيّة الأمريكيّة تقول إن "إرهابيّين" مازالوا يخطّطون لهجماتٍ محتملة في سريلانكا

وكالات - قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير معدل بشأن السفر إن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا بعد مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة يوم الأحد.

وأضافت مساء أمس، الأحد 21 أفريل 2019، أن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق ".

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وقالت إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.