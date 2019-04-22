ملكة جمال سورية: سأواصل عملي التطوعي في خدمة اللاجئين

فازت ياسمين الحواري ملكة جمال سورية في مسابقة ملكة جمال العرب المقام فعالياتها في القاهرة.

تقول الحواري في تصريحات خاصة لصحيفة الوفد أنها فخورة بتمثيل بلادها في المسابقة وفوزها كملكة جمال سورية وسفيرة السلام لبلادها، وأنها ستسعى جاهدة لخدمة المجتمع السوري عامة والمرأة السورية خاصة.

وأضافت أنها ستواصل عملها التطوعي في خدمة اللاجئين السوريين الذي يشكل مشروعها وهدفها من المسابقة وتقديم الدعم النفسي والمادي والمعنوي لهم

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بمشاركة العدديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات المجتمعية والخدمية والخيرية وسوف تكثف جهدها في عمل دورات تثقيفية وتوعوية للمرأة السورية التي تمثل نصف المجتمع ويقع علىها العبء الأكبر في بناءه من أجل مجتمع أقوى ينهض للسلام والخير والمحبة ويتخطى أزماته من جديد.

و كانت د.حنان نصر رئيس مسابقة ملكة جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا، قد

أعلنت أنه وبعد اكتمال الوفود العربية المشاركة في مهرجان السياحة العربيه ومسابقة فتاة العالم العربي المثالية وملكة جمال العرب 2019 شاركت 16 دولة عربية هم: (مصر السودان تونس الجزائر المغرب السعودية لبنان سوريا سلطنة عمان اليمن الامارات الكويت والأردن وفلسطين والعراق واليمن).

وتضم لجنة التحكيم من لبنان د التجميل طارق حسامي ومن مصر الإعلامي تامر شلتوت ومصمم الازياء السوري ياسر حربليه ووكلاء المهرجان من المغرب سيدة الاعمال سعاد الشامي والمخرج الجزائري سفيان حجار والإعلامية حنان حسين والأستاذة شذى البياتي وأمين السر ندى راشد.