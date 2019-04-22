ملكة جمال سورية: سأواصل عملي التطوعي في خدمة اللاجئين

فازت ياسمين الحواري ملكة جمال سورية في مسابقة ملكة جمال العرب المقام فعالياتها في القاهرة.
تقول الحواري في تصريحات خاصة لصحيفة الوفد أنها فخورة بتمثيل بلادها في المسابقة وفوزها كملكة جمال سورية وسفيرة السلام لبلادها، وأنها ستسعى جاهدة لخدمة المجتمع السوري عامة والمرأة السورية خاصة.
وأضافت أنها ستواصل عملها التطوعي في خدمة اللاجئين السوريين الذي يشكل مشروعها وهدفها من المسابقة وتقديم الدعم النفسي والمادي والمعنوي لهم
و كانت د.حنان نصر رئيس مسابقة ملكة جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا، قد
وتضم لجنة التحكيم من لبنان د التجميل طارق حسامي ومن مصر الإعلامي تامر شلتوت ومصمم الازياء السوري ياسر حربليه ووكلاء المهرجان من المغرب سيدة الاعمال سعاد الشامي والمخرج الجزائري سفيان حجار والإعلامية حنان حسين والأستاذة شذى البياتي وأمين السر ندى راشد.
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