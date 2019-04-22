احتج عمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر ضد ممارسات الحكومة القطرية وتنظيم الحمدين مضربين عن العمل ، بسبب عدم تقاضى الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وغياب الرعاية الصحية و انتهاك حقوق الإنسان.
وتطور الأمر إلى ممارسة أعمال تخريب في مقرات الشركات، وصلت إلى كسر عددا من السيارات لغضبهم من الحكومة القطرية، وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة.
وانتشر هاشتاج "أعمال شغب فى قطر"، وتصدر قائمة
كانت هذه تفاصيل خبر ثورة عمال في قطر وتخريب في مقرات الشركات لعدم تقاضيهم رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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