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ثورة عمال في قطر وتخريب في مقرات الشركات لعدم تقاضيهم رواتبهم

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احتج عمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر ضد ممارسات الحكومة القطرية وتنظيم الحمدين مضربين عن العمل ، بسبب عدم تقاضى الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وغياب الرعاية الصحية و انتهاك حقوق الإنسان.

 

وتطور الأمر  إلى ممارسة أعمال تخريب في مقرات الشركات، وصلت إلى كسر عددا من السيارات لغضبهم من الحكومة القطرية، وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة.

 

وانتشر  هاشتاج "أعمال شغب فى قطر"، وتصدر قائمة

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الأكثر تداولا فى العديد من الدول العربية، لفضح دور النظام القطرى ودعمه للجماعات الإرهابية والمتطرفة وعدم دفع أموال العمال فى مبانى كأس العالم، إلى جانب فضح التغاضي المعتاد لقناة الجزيرة التي لم يكن لها دور فى تغطية الأحداث التى شهدتها قطر،.
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