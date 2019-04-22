أمير الكويت يستقبل ممثل الأمين العام للجامعة العربية

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الأحد، السفير د. بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ضمن وفد يتكون من محمدناصر عبدالله الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، وعلي الرميحي وزير الإعلام بمملكة البحرين، و عبد المنعم
كما حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.
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