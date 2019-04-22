الارشيف / اخبار العالم

أمير الكويت يستقبل ممثل الأمين العام للجامعة العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الأحد، السفير د. بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ضمن وفد يتكون من محمد

ناصر عبدالله الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، وعلي الرميحي وزير الإعلام بمملكة البحرين، و عبد المنعم
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الحسيني وزير الإعلام بسلطنة عمان، بمناسبة مشاركتهم في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته السادسة عشر التي تنعقد يومي 21 – 22 أبريل 2019 بالكويت.

 

كما حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يستقبل ممثل الأمين العام للجامعة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا