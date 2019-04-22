الأمن السعودي يكشف هوية منفذي هجوم الزلفي

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الاثنين، عن هوية منفذي هجوم الزلفي الأربعة الذين لقوا مصرعهم على يد قوات الأمن في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في بيان، إنه وبعد التحقيقات الأولية التي تلت الهجوم المسلح اتضح من خلال إجراءات التثبت من هويات الجناة أنهم حمود محمد الحمود، وعبدالله إبراهيم محمد المنصور، وسامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد، وسلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد.

وأكد أنهم جميعا ينتسبون وينتمون لتنظيم "داعش".

بيان إلحاقي من رئاسة أمن الدولة عن نتائج التحقيقات الأولية لإحباط العمل الإرهابي الذي استهدف

مركز مباحث محافظة الزلفي.

اتضح من إجراءات التثبت من هويات الجناة بأنهم:

1 – المواطن عبدالله حمود محمد الحمود

2 – المواطن عبدالله إبراهيم محمد المنصور

3 – المواطن سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد

4 - المواطن سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد

وجميعهم ينتسبون للفكر الضال وينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

Advertisements

وأضاف المتحدث أيضا، أن التحريات وإجراءات الاستدلال مكنت من تحديد استراحة في حي الريان بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم عبدالله الحمود (أحد الجناة الأربعة) اتخذوا منها وكرا للإعداد

والتخطيط للهجوم.

وأكد أنه عثر بداخلها على ما يشبه معملا لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

وتابع بالقول إن قوات الأمن عثرت على 5 أحزمة ناسفة، منها 4 كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، مشيرا إلى أن الأحزمة تحتوى على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

وعثر الأمن السعودي على 64 قنبلة يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد 25 كوع سباكة مشركة، و61 ماسورة سباكة مشركة، منها 9 في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، إضافة إلى عدد 3 جوالات.

كما عثر أيضا على 3 قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير، و2 سلاح رشاش كلاشنكوف، و6 مسدسات، وعدد من الأسلحة البيضاء، إضافة إلى 4 أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها 900 كج.