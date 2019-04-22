قالت شذى شوقي الخطيب الكاتبة والروائية اليمنية إنها تشارك اليوم في إحدى جلسات ملتقى القاهرة الدولى للإبداع الروائى العربى فى دورته السابعة تحت عنوان "الرواية فى عصر المعلومات" لتتحدث عن عن دور التواصل الإجتماعي خلال تجربتها الروائي وكيف استطاعت وسائل التواصل الإجتماعي تحقيق التطورالإبداعي للرواية.
وأضافت أن وسائل التواصل الاجتماعي مثلها كمثل أي وسيلة تكنولوجية فهي سلاح ذو حدين، علينا الاستفادة منها ومن كيفية استخدامها لتطوير الفن الروائي وتطوير الذوق العربي والتعبير عن عواطف الإنسان بإسلوب نثري وبشكل
وعن آخر رواياتها قالت الكاتبة اليمنية إنها كتبت رواية تناولت الحروب العربية بشكل عام بدءا من حرب عدن عام 1986 و حرب الخليج والحرب اليمنية الدائرة، مشيرة إلى أن الرسالة التى أرادت توصيلها عبر روايتها هي كيفية الحفاظ على الهوية العربية رغم الحروب والقضايا المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتبة يمنية: وسائل التواصل تحقق تطورا إبداعيا للرواية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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