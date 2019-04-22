ترامب: السعودية و"أوبك" سيعوضون فرق النفط بعد معاقبة إيران

أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أن السعودية ودولا أخرى في "أوبك" سيعوضون أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية.

وأصدر ترامب قرارا بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء الخام الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الاثنين، "السعودية وآخرون في (أوبك) سيعوضون تماما فرق تدفق النفط في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني".

وأعربت السعودية، في وقت سابق، اليوم، اعتزامها التشاور مع منتجي

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النفط، للحفاظ على استقرار أسواق النفط، وعدم خروجها عن نطاق التوازن، وذلك حال نفذت واشنطن وعودها بوقف الاستثناءات لبعض الدول لاستيراد النفط من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تصريح لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية

بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وقال الفالح: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسية المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه".

ووفقا للتصريحات الأمريكية، ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتحديد موعد وقف سريان الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول، لاستيراد النفط من إيران.

وكان الرئيس الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين، في أغسطس، ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.