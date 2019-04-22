كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: 10 كلم تفصل قوات الجيش عن مركز طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجيش سيثبت أن معركة طرابلس بين الليبيين والإرهاب، ولن يسمح بأن تكون ليبيا نقطة إجرامية تهدد السلم الدولي.

وأضاف المسماري، أن قوات الجيش تتمركز حاليا على تخوم العاصمة طرابلس، ووصلت إلى عدد من الحارات، ولا تفصل إلا 10 كيلومترات عن دخول مركزها، مشيراً إلى أن الجيش الليبي بات يحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، مشددا على حرص الجيش على سلامة المدنيين في ظل استخدام المسلحين المدنيين دروعا.

وخرج ليبيون، اليوم الاثنين، في مظاهرات مؤيدة للعملية العسكرية التي أطلقها الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، لتخليص العاصمة طرابلس من سطوة الميليشيات المسلحة والمجموعات المتطرفة، وتحريرها من الإرهاب.

وفي مدينة بنغازي، رفع المتظاهرون صور الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، ولافتات داعمة لخطط الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، ومساندة لمساعيه في تحرير كل البلاد من التنظيمات الإرهابية، وشعارات ضدّ رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومناهضة للمقاتلين المتشدّدين على غرار قائد كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري، ووجه الإرهاب المفتي المعزول الصادق الغرياني.