كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم عنيف من المعارض التركي داود أوغلو ضد حزب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس وزراء تركيا الأسبق، أحمد داود أوغلو، انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وألقى باللوم في أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية الأخيرة الشهر الماضي، على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين، وفق ما نقل موقع "دويتشه فيله" الألماني بالعربية، اليوم الإثنين.

وفي أول انتقاد علني له منذ ترك منصبه قبل 3 أعوام، ندد أوغلو بسياسات حزب العدالة والتنمية الاقتصادية، وبالقيود التي فرضها على وسائل الإعلام، والضرر ألحقه بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات.

وقال أوغلو في بيان من 15 صفحة: "تُظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواءً على مستوى الأصوات أو كيان الحزب".

وتكهنت وسائل الإعلام مراراً في السنوات القليلة الماضية بانشقاق سياسيين بارزين مثل داود أوغلو، عن حزب العدالة والتنمية لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن بيان أوغلو لم يتعرض إلى أي احتمال لتشكيل حزب جديد، وشدد على الحاجة للإصلاح داخل الحزب قائلاً: "أدعو المسؤولين التنفيذيين في حزبنا والكيانات المعنية لتقييم كل هذه الأمور ورؤيتنا المستقبلية بعقلانية وهدوء".