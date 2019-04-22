كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتحدى الكونغرس: "لا يمكنكم إقالتي" ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس دونالد ترامب الإثنين إن الكونغرس "لا يستطيع أن يقيله" بسبب نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ومحاولاته عرقلة التحقيق.

وكتب ترامب على تويتر "فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قبلي، لا تواطؤ، ولا عرقلة لذا، لا يمكنكم إقالتي".

وأضاف أن "الديموقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيراً على حملة المطاردة".