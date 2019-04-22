كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس الانتقالي السوداني يستقبل وزير خارجية البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس المجلس الانتقالي السوداني ​عبد الفتاح البرهان​، وزير ​خارجية البحرين​ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في ​الخرطوم​.

وفي 11 من أبريل الحالي، عزل ​الجيش السوداني​ الرئيس ​عمر البشير​، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.