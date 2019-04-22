لاعب الأسود رفقة بنزيمة ونجوم”الليغا” بالتشكيلة المثالية

تمكن الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب فريق سيلتا فيغو، مكانة بالتشكيلة المثالية للأسبوع33، رفقة أبرز نجوم “الليغا”، أبرزهن سفيان بوفال.
وحسب التشكيلة المثالية لصحيفة “ماركا”، فإن لاعب الأسود حصل الذي حصل على تنقيط8.1 في مباراة فريقه امام خيرونا، خطف مكانة رفقة كل من بنزيمة وأسينسيو من صفوف ريال مدريد، ولينغليت من صفوف فريق برشلونة الإسباني، ونجوم آخرين.
وخطف بوفال الأضواء في مباراة خيرونا، بعد أن تمكم من تسحيل هدف الفوز لصالح فريقه، وفي مرمى لاعب الأسود ياسين بونو.
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