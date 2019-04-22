مثير.. رجل “يشرمل” نفسه في الشارع العام بعدما اعتدت عليه زوجته

شهدت مدينة مراكش، وبالتحديد في منطقة عرصة المعاش، صباح اليوم الاثنين، حدثا مثيرا، بعدما تم نقل زوج هائج صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل، بعد تعريض نفسه للإيذاء بواسطة أداة حادة، وسط الشارع العام.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن الزوج المعني بالأمر، بعدما دخل في مشادة مع زوجته، ضربته هذه الأخيرة بقنينة زجاجية على مستوى رأسه.

وأضاف المصدر ذاته أن الزوج حاول وضع شكاية بزوجته لدى المصالح الأمنية لكنه شعر بالحرج من هذا الأمر، ما دفعه إلى أن يلحق الأذى بنفسه بواسطة أدة حادة، أمام الملأ.

ونقل الزوج إلى المستشفى في حالة خطيرة، بعدما عرض نفسه لإصابات، وجروح خطيرة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة.