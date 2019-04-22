تارودانت.. مواطنون يلقون القبض على شخصين متلبسين بالسرقة

تمكنت مجموعة من سكان مدينة هوارة إقليم تارودانت، أمس الأحد، من القبض على شخصين، كانا على متن دراجتين ناريتين، وذلك بعد تورطهما في قضية تتعلق باعتراض السبيل، والسرقة بالعنف، وتحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وعلم “اليوم24” من مصدر محلي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى إقدام شخصين على اعتراض سبيل المارة في دوار البيض جماعة سيدي أحمد اوعمر، ضواحي مدينة هوارة إقليم تارودانت، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما، وهما على متن دراجتين ناريتين، وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

وأفاد المصدر نفسه أن عملية التوقيف جاءت بعدما قام عدد من المواطنين برصد المعنيين بالأمر متلبسين بمحاولة تعريض أحد المواطنين للسرقة، وذلك على مستوى الطريق المؤدية إلى دوار البيض، قبل أن يلاحقوهما، ويحاصروهما، من أجل القبض عليهما.

وذكرت المصادر ذاتها أنه فور توقيف المعنيين بالأمر، تم إشعار مصالح الدرك الملكي، التي حضرت إلى عين المكان، حيث تم اعتقال المشتبه بهما، واقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معهما بخصوص الأفعال المنسوبة إليهما.

يذكر أن الطريق المؤدية إلى دوار البيض جماعة سيدي أحمد اوعمر شهدت في الآونة الأخيرة عدة حالات اعتداء، ما اضطر السكان إلى تشكيل لجان من شباب المنطقة لتولي الحراسة، حيث سبق أن تعرض عدد من الأشخاص، الذين يستعملون الطريق المذكورة للسرقة بالعنف من طرف عصابة إجرامية، تستعمل الدراجات النارية في غالب الأحيان لتنفيذ اعتداءاتها في حق المواطنين.