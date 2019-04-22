حرب الطرق.. انقلاب شاحنة محملة بالبطيخ الأحمر

شهدت الطريق الوطنية رقم 9، شمال مدينة زاكورة، صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب شاحنة من الحجم الكبير “رموك”، كانت محملة بكمية كبيرة من البطيخ الأحمر.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن شاحنة من النوع الكبير، كانت محملة بأطنان من “الدلاح”، ومتجهة إلى الأسواق في شمال المغرب، انقلبت على مشارف المقطع الطرقي في تانسيخت.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث لم يخلف أي إصابات بشرية، إذ خرج السائق سالما منه، بينما سجلت خسائر مادية كبيرة في منتوج البطيخ الأحمر.

وحلت السلطات الأمنية في عين المكان، وعملت على فتح الطريق، بعد إخلائه من منتوج البطيخ المتراكم في وسطه، كما فتحت تحقيقا في الموضوع.