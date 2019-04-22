الأساتذة يصعدون في وجه الحكومة.. إضراب قابل للتجديد ومبيت في شوارع العاصمة ومقاطعة الامتحانات الإشهادية

أعلن الأساتذة المحتجون بعد ظهر اليوم الإثنين، وسط العاصمة الرباط، عن ميلاد تنسيق ثلاثي، يجمع أستاذة “الزنزانة 9” والأستاذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات وأستاذة “الزنزانة 9″ ببرنامج احتجاجي تصعيدي موحد ضد الحكومة.

وقال ممثلون عن التنسيقيات في تصريحاتهم لـ”اليوم 24” على هامش الاحتجاج، إن الأساتذة يستعدون لخوض احتجاجات يومية وسط العاصمة، انطلاقا من اليوم الإثنين، وعلى مدى أربعة أيام بشكل موحد، إلى أن تتحقق مطالبهم المرفوعة في وجه الحكومة.

وأوضح المتحدثون أن غضب الأساتذة هذا الأسبوع لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيشمل غدا وبعد غد مبيتا وسط العاصمة، رغم التخوف من تدخل أني جديد، مماثلا للتدخل ضد الأساتذة المعتصمين أمام البرلمان قبل أيام، والذي خلف عددا من الإصابات في صفوفهم.

Advertisements

التنسيقيات الثلاث التي خرجت اليوم الإثنين في احتجاج وطني وسط العاصمة، والتي تخوض جنبا إلى جنب وفي ذات الوقت إضرابا وطنيا، أكد منسقوها في حديثهم لـ”اليوم 24″ أن الإضراب قابل للتجديد والتمديد.

ومن بين ما أكده ممثل تنسيقيات الأساتذة الغاضبين وسط العاصمة اليوم في العاصمة الرباط، أن أعضاء التنسيقيات الثلاث وعلى صعيد كل الجهات، عازمون على مقاطعة الامتحانات الإشهادية، بالاقتراح والتصحيح والحراسة وإدخال النقط، ما يمكن أن يهدد بشكل مباشر مصير التلاميذ المقبلين على الامتحانات الإشهادية.